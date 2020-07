NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut ein einer am Donnerstag vorliegenden Studie für das zweite Quartal mit einem 36-prozentigen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses auf 664 Millionen Euro. Es dürfte wegen der Covid-19-Lockdown-Maßnahmen das härteste Quartal des laufenden Jahres für den Zementhersteller gewesen sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 20:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / 00:15 / BST



ISIN: DE0006047004

