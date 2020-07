Laut Berichten von gestern sind beide in der Entwicklung von Impfstoffen am weitesten. PFIZER legt sogar zeitweise 4 % zu, was fast 7 Mrd. $ ausmacht. BIONTECH ist der wichtigste deutsche Mitspieler. Eine Position muss sein!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BIONTECH-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de