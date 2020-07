Deenova gibt heute bekannt die schrittweise, aber unaufhaltsame geografische Ausweitung seiner Marktpräsenz auf Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich und die Schweiz im Jahr 2020 durch die Neueinstellung von drei erfahrenen Mitarbeitern für die Geschäftsentwicklung. Zusammen verfügen die Neuzugänge über 66 Jahre Berufserfahrung im Gesundheitswesen.

Christophe Jaffuel, Director, International Business Development, bei Deenova, erklärte: "Ich freue mich sehr, Carlos Duran (früher bei Becton Dickinson-Carefusion-Rowa), Thierry Geraud (früher bei Becton Dickinson-Carefusion-Pyxis) und Hilmi Sunay (zuletzt bei Omnicell-Health Robotics und Arxium-IHS Riva) in einem bereits starken Deenova-Vertriebsteam begrüßen zu dürfen. Diese drei extrem talentierten, erfahrenen und bekannten neuen Mitarbeiter kommen zu Deenova, da wir über einen einzigartigen Ansatz hinsichtlich Technologie und Renditen verfügen und lückenlose im Gesundheitswesen bewährte Servicelösungen anbieten. Auch ich war von den nachweisbaren Ergebnissen von Deenova beeindruckt, als ich vor sechs Monaten in das Unternehmen eintrat. Hier konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie Deenova gleichzeitig die Patientensicherheit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie die Qualität und Effizienz der Rückverfolgungsprozesse für Medikamente und Medizinprodukte verbessert, wobei ein bemerkenswerter Prozess mit einem geschlossenen Kreissystem von der Verordnung bis hin zur Patientenverwaltung zum Einsatz kommt."

Die zusammen mehr als 25 Jahre umspannende Erfahrung speziell im Bereich der Zentralen und Dezentralen Kommissionierautomation und über 60-jährige Tätigkeit in der Gesundheitsbranche hier vornehmlich im Krankenhausmarkt, von Carlos Duran, Thierry Geraud und Hilmi Sunay, die Neuzugänge zum Profi-Vertriebs- und Marketing-Team von Deenova, versetzen das Unternehmen in eine starke Position vor anderen Konkurrenten im Sektor der Kommissionierautomation, insbesondere im vorrangig anvisierten europäischen Markt. Hier soll auf frühere erstklassige Kundenerfahrungen im Gesundheitswesen aufgebaut werden.

Deenova ist der unangefochtene führende Anbieter von kombinierten Mechatroniklösungen (Robotik und Automation) für eine jederzeit und überall verfügbare Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und RFID-basierten Medizinprodukten in Form geschlossener Prozesse im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten und voll integrierten Lösungen von Deenova tragen heute und in Zukunft in hohem Maße dazu bei, die steigende Belastung von Gesundheitsdienstleistern zu reduzieren: gleichzeitige Erhöhung der Patientensicherheit, Reduzierung von Therapiefehlern, Minimierung von Abfall und geringere Verlust von Betäubungsmitteln, Senkung der Kosten und Verringerung der wachsenden Kluft zwischen steigendem Patientenvolumen/Akuität und Personalmangel von medizinischem Personal. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse in Verbindung mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren Medizinprodukten bzw. Verbrauchsartikeln. Die zu erwartenden Kosteneinsparungen liegen im Bereich zwischen 15 und 25 Prozent gegenüber der Basislinie.

Weitere Informationen zu den marktführenden Lösungen des Unternehmens finden Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200702005140/de/

Contacts:

Deenova:

Christophe Jaffuel, Elisa Mariotti

e.mariotti@deenova.com, +39 0523 785311