Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern haben eine Reihe von Sentimentindikatoren für das verarbeitende Gewerbe positiv überrascht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In der Eurozone hätten einerseits die endgültigen PMI Werte Frankreichs und Deutschlands leicht über den Schnellschätzungen gelegen, andererseits sei der PMI in Spanien stärker als erwartet (45,1) um 10,7 auf 49 Punkte angestiegen. In Italien sei er nur leicht von 45,4 auf 47,5 angezogen. Auch in den USA habe der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe positiv überraschen können. Er sei von 43,1 auf 52,6 gestiegen und habe damit im Juni die Expansionsschwelle von 50 Punkten durchbrochen. Der Anstieg sei hauptsächlich auf die gestiegenen neuen Aufträge und Produktionszahlen zurückzuführen gewesen. Insgesamt hätten die positiven Stimmungsindikatoren der letzten Tage ein optimistisches Bild gezeichnet. Die Nachfrage nach safe assets sei zugunsten von risikoreicheren Wertpapieren wie italienischen Staatsanleihen gefallen. Die 10-jährige deutsche Rendite sei um 6 BP auf -0,40% gestiegen, der Spread zur italienischen Rendite sei um 4 BP auf 174 BP gesunken. ...

