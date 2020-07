Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute sind Spanien und Frankreich am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Es stünden zumeist konventionelle Papiere im mittel- bis ultralangen Laufzeitsegment mit einem Gesamtvolumen von bis zu 19 Mrd. EUR auf dem Programm. Zuletzt habe es keine Probleme gegeben, genügend Investoren zu finden, obwohl das Angebot coronabedingt deutlich erhöht sei. Selbst die am Dienstag in Italien emittierten Papiere und Meldungen über ein weiteres Konjunkturprogramm in Höhe von 20 Mrd. EUR hätten die Risikoaufschläge nicht erhöht. Im Gegenteil: Die Peripheriespreads seien im Trend rückläufig. (02.07.2020/alc/a/a) ...

