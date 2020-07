Das Neugeschäft der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30)-Gruppe war erwartungsgemäß im Q2 mit 402,3 Mio. EUR um 45,2% geringer als im Vorjahresquartal, "besser" als die befürchteten 50% im Vorfeld.. Was natürlich bleibt ist die wirtschaftliche Unsicherheit und selbst wenn man im Juni eine leichte Belebung des Neugeschäfts ausgemacht zu haben scheint, so sind die nächsten Monate dennoch geprägt von einer ausgeprägten Unsicherheit. Bis jetzt ist Grenke "gut durchgekommen". "Wir sehen, dass sich die Lage in vielen Regionen etwas entspannt hat. Bei unserem Neugeschäft haben wir im Juni eine erste Belebung ...

