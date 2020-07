Der Deutsche Aktienindex bleibt in seiner Tradingrange, innerhalb derer jedoch vorerst noch eine schwach positive Tendenz vorherrscht. Ein stärkeres Plus dürfte jedoch auch in den nächsten Wochen eine kaum zu schaffende Herausforderung darstellen. Der DAX befindet sich noch in seinem kurzfristigen Trendkanal (grün), an dessen steigender Untergrenze bei aktuell rund 12.170 sich Käufer wiederholt orientierten. ...

