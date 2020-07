Martine Bocquillon rejoint Repair And Run au poste de Directeur Général

Repair And Run, Virtuose de la Réparation de Vélos & Trottinettes électriques, annonce l'entrée du Groupe Bocquillon dans son capital à hauteur de 11 % et la nomination de Martine Bocquillon au poste de Directeur Général pour accélérer sa croissance et déployer massivement sa présence à l'échelle nationale.

Martine Bocquillon a acquis une forte expérience en tant que Directeur-Général-actionnaire de Videlec (100 magasins en propre) puis Fondateur-Président de Point Service Mobiles (200 boutiques en Franchise). Elle apportera son savoir-faire dans le domaine du SAV et du développement de réseaux. Ces solides fondamentaux lui permettront de bâtir une stratégie de croissance durable et de faire passer le développement de l'enseigne à l'échelle industrielle.

Martine Bocquillon, Directeur Général de Repair & Run: « Ma motivation à développer ce réseau de proximité dans le SAV en créant des emplois et en apportant un service de qualité à des utilisateurs sensibles aux problématiques environnementales est immense. L'univers du Cycle - lié aujourd'hui à la qualité de vie et, hier, à la médaille Olympique, de mon père, au vélodrome de Londres en 1948 - est un espace de travail où la sportivité, la compétence et la modernité doivent prévaloir. J'ai hâte d'y mettre toute ma détermination ! »

Dans le marché porteur de la mobilité urbaine, Repair And Run est spécialisé dans la maintenance, le SAV, la réparation de tous modèles de cycles. La grande compétence technique des Réparateurs est le fondement même de la société et permet de réparer 87% des produits déposés dans le réseau dont 79% en moins de 4 jours. Repair And Run compte à ce jour 4 boutiques-Ateliers (1 à Paris 11ème, 2 à Bordeaux et 1 à Strasbourg) pour une équipe d'une vingtaine de techniciens Virtuoses. Une dizaine de Boutiques-Ateliers seront ouvertes d'ici 2021. La réparation en itinérance sera également un axe fort de développement grâce au concept de vélo-cargo permettant la réparation sur site, chez l'utilisateur ou des entreprises.

Nathanaël Benaym, Président et Rémy Dunoyer Directeur des opérations de Repair And Run : « Grâce à ce trio complémentaire et compétent et à notre équipe de Virtuoses de la Réparation, notre ambition collective est de compter parmi les acteurs majeurs de la Réparation de vélos et EDPM*. Notre offre s'adresse aux citadins utilisateurs, aux passionnés mais aussi au BtoBtoC* en créant ou confortant des partenariats majeurs avec les acteurs incontournables de ce marché en pleine expansion: Constructeurs, Importateurs, Distributeurs, Flottes professionnelles, Assureurs. »

*EDPM (Engin de Déplacement Personnel Motorisé)

BtoBtoC (Business to Business to Consumer)