flatex Morning-news DAX update (02.07.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag durchweg mit Kursgewinnen. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 22.145,96 Punkten aus dem Handel an der TSE. Kräftig aufwärts ging es in Sydney, Hongkong, Shanghai und Shenzhen. Die US-Futures wiesen eine halbe Stunde nach der europäischen Börseneröffnung allesamt Kursgewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Donnerstag mit einer gewaltigen Aufwärtskurslücke bei 12.378,80 Punkten. An der Wall Street wird nur noch heute gehandelt (Freitag bleibt die NYSE geschlossen) und die US-Arbeitsmarktdaten stehen zur Bewertung an.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch via Xetra mit einem Kursverlust von 0,41 Prozent bei 12.260,57 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 25. Juni 2020 bei 11.957,31 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 01. Juli 2020 bei 12.391,72 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die nächsten Widerstände wären bei den Projektionen zur Oberseite von 12.494/12.558/12.660 und 12.724 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.392/12.289/12.226/12.175/12.123/12.060 und 11.958 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.855/11.791 und 11.689 Punkten in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

