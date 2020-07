Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Donnerstag legte der DAX nach der gestrigen Achterbahnfahrt direkt zum Start einen ordentlichen Sprung aufs Parkett und baute das Plus in der ersten Handelsstunde weiter aus. Der Markt zeigte sich zuletzt immer wieder hin und her gerissen. Hohe Neuinfektionszahlen, besonders in den USA, sorgen immer wieder für Ängste vor einer zweiten Corona-Welle. Einige US-Bundesstaaten nehmen daher Lockerungen wieder zurück. Andererseits gab es zuletzt wieder Impfstoffhoffnungen nach ersten Erfolgen von Pfizer und BioNTech bei einem Covid 19 Impfstoffkandidaten. Und die letzten Konjunkturdaten sorgen für Hoffnungen auf eine baldige wirtschaftliche Erholung. Heute Nachmittag blickt der Markt besonders auf die Jobdaten aus den USA.