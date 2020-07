02.07.2020 - Der Vorstandsvorsitzende der publity AG (ISIN: DE0006972508), Thomas Olek, verkaufte einen Teil seines kontinuierlich - auch durch regelmäßige Börsenkäufe - aufgebauten Aktienpakets in Höhe von insgesamt rund 49% an eine Investorengruppe, die 39% mit Lock-up (2-Jahre) übernahm und 10% an einen Einzelinvestor, der sich ebenfalls wie Olek selber einer Lock-up-Vereinbarung (1-Jahr, Olek 2-Jahre) unterwarf. Interessant an dieser am 25.06.2020 gemeldeten Transaktion war, das Olek nicht "knapp unter 50%", sondern "nur" 38% - aber seitdem hat er wieder eifrig, wie in der Vergnagenheit kontinuierlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...