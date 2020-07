Frankfurt am Main/München/Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, weltweit unter den Top drei der Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, baut sein Beraterteam für den Bereich Financial Services in Deutschland weiter aus: Zum 1. Juli 2020 wird Dr. Ron Weihe vom Frankfurter Büro aus Finanzdienstleister aus dem In- und Ausland bei der Suche nach neuen Vorständen, Geschäftsführern und Aufsichtsräten unterstützen und bei der Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams und Organisationen beraten.Ron Weihe bringt Know-how aus mehr als 23 Jahren in verantwortlichen Tätigkeiten sowohl in der Personalberatung als auch in der Finanzwirtschaft mit. Er hat bereits zahlreiche Banken, Asset Manager und Zahlungsdienstleister bei der Definition und Umsetzung ihrer HR-Strategien auf Top-Ebene begleitet; zudem hat er umfangreiche Erfahrung in der Besetzung von Schlüsselpositionen für Finanzinvestoren und andere Unternehmen."Gute Führung ist wichtiger denn je. Spencer Stuart wächst weiter und baut das Geschäft wie das Beraterteam auch in Deutschland für Schlüsselindustrien systematisch aus. Wir freuen uns deshalb auf die gezielte Verstärkung durch Ron Weihe als erfahrenen Personalberater am Finanzplatz Frankfurt, wo wir unter anderem Private Equity, Asset Management und Investmentbanking eng betreuen" sagt Ralf Landmann, Geschäftsführer von Spencer Stuart in Deutschland. "Ron Weihes langjährige Erfahrung, sein tiefes Branchenverständnis und sein ausgeprägtes berufliches Netzwerk werden zum weiteren Wachstum von Spencer Stuart in Deutschland und international beitragen."Weihe arbeitete zuletzt rund acht Jahre bei einer internationalen Executive-Search-Firma. Davor war er Managing Director und Head of Transaction Advisory bei der Berenberg Bank. Bei zwei anderen Banken war er zuvor langjährig als Head of M&A Retail/Consumer Goods und Vice President Corporate Finance tätig. Seine Karriere startete Weihe im Treasury von Robert Bosch in den USA. Er wurde im Bereich Banken & Finanzwirtschaft promoviert.Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 60 Büros in über 30 Ländern vertreten und deckt mehr als 50 Practices ab.Hier finden Sie ein Bild von Dr. Ron Weihe: https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2020/07/2020_Dr.-Ron-Weihe-scaled.jpgPressekontakt:IWK Communication PartnerFlorian Bergmann Ohmstraße 1D-80802 MünchenTel.: +49 (0) 89 2000 30-30E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065589/100851031