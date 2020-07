SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv gmbh schließt Entwicklung des eigenen KI-basierten Kamerasystems abDGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Markteinführung SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv gmbh schließt Entwicklung des eigenen KI-basierten Kamerasystems ab02.07.2020 / 10:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5sporttotal.tv gmbh schließt Entwicklung des eigenen KI-basierten Kamerasystems ab- Abschluss der Entwicklung eines eigenen 180 -Kamerasystems- sporttotal.tv gmbh etabliert sich als unabhängiges Technologie- und MedienunternehmenKöln, 2. Juli 2020. Die Geschäftsführung der sporttotal.tv gmbh, einer einhundertprozentigen Tochter der SPORTTOTAL AG, hat sich heute anhand der letzten Testresultate davon überzeugt, dass das eigene, neuentwickelte Kamerasystem für den operativen Einsatz bereit ist und noch im Juli an den ersten Sportstätten installiert wird. Kern der neuen 180 -Kamera ist die vom Berliner sporttotal Development-Lab entwickelte und vor allem auf den Livebetrieb abgestimmte künstliche Intelligenz (KI).Die Wertschöpfungskette steuert die sporttotal.tv gmbh nun weitestgehend selbst und macht sich damit unabhängiger von Zulieferern. Dies kann mittelfristig zu einer Reduktion laufender Aufwendungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich pro Jahr führen und es der sporttotal.tv gmbh darüber hinaus ermöglichen, den Roll-Out von Kamera-Systemen zukünftig mit einem signifikant niedrigeren Investitions-Budget durchzuführen. Die sporttotal.tv gmbh wird somit in der Lage sein, schneller eine höhere Anzahl an nationalen und internationalen Vereinen auf die eigene Plattform zu bringen und somit mehr Reichweite zu generieren. Weitere Erlöspotentiale können durch die Nutzung der Live-Streams für Wettplattformen und die White-Label-Produktion des Kamerasystems erschlossen werden.SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.comInvestor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de02.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1084613Ende der Mitteilung DGAP News-Service1084613 02.07.2020 CET/CEST