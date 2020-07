USU stellt neue Plattform für Daten-gesteuerte Kundenservices vorDGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU stellt neue Plattform für Daten-gesteuerte Kundenservices vor02.07.2020 / 10:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der USU-Geschäftsbereich unymira stellt mit Knowledge Exchange ein neues Serviceangebot für Kunden bereit. Knowledge Exchange (KEX) ist eine KI-gestützte Kollaborations-Plattform, die Service-Organisationen optimal mit spezifischem Wissen unterstützt. Nach dem Motto "Kunden helfen Kunden" dient KEX dabei z.B. dem Austausch von Informationen, Templates und Best Practices sowie dem Bereitstellen von Daten für so genannte Data Driven Services. Service-Teams, die auf die Unterstützung durch USU-Produkte aus dem Knowledge Management-Bereich setzen, profitieren dadurch von einem höheren Automatisierungsgrad und einer gesteigerten Profitabilität. Die neue Plattform bietet USU-Kunden konkrete Unterstützung in vier Segmenten: durch ein Info Center, eine Help Community, einen Marketplace sowie KI-gestützte Services.Info Center Anwender der USU Knowledge-Produktwelt erhalten an einer zentralen Stelle alle relevanten Informationen und Dokumente, z.B. Handbücher, Installations-Guides, Vorgehensmodelle, Schnittstellenbeschreibungen, FAQs, Release Notes, Inhalte von User Group-Treffen etc. Darüber hinaus steht eine Sammlung von Best Practices zur Verfügung, die aufzeigt, wie Anwender die USU-Produkte besonders gut einsetzen oder welche kreativen Ideen und Ansätze sie damit verfolgen.Help Community In diesem Bereich steht der aktive Austausch zwischen den USU-Kunden im Vordergrund. Nutzer der Plattform können sich mit anderen Knowledge Usern vernetzen. In Foren werden Fragen zu den Produkten und deren Einsatz gestellt bzw. beantwortet, Optimierungspotenziale diskutiert, Wünsche und Ideen zur Weiterentwicklung kommentiert und Erfahrungen ausgetauscht. Des Weiteren ist es möglich, dass Firmen sich mit ihrem Profil darstellen und anderen direkt Hilfe anbieten.Marketplace Anwender der Plattform finden in diesem Segment Angebote von USU-Partnern und Community-Mitgliedern, die das Service-Portfolio ergänzen, beispielsweise Integrationsmöglichkeiten in Salesforce, komplementäre Lösungen, zum Beispiel ein E-Mail Management von Sematell, oder Vorlagen bzw. Templates zur Optimierung oder der schnellen Produktivsetzung der Knowledge Produkte.KI-gestützte Services Mit den KI-gestützten Services geht USU noch einen Schritt weiter in Richtung Data Driven Services. Auf Grundlage von gewonnenen anonymisierten Daten der Produktanwendungen bietet die Plattform Optionen zur weiteren Serviceoptimierung und -automatisierung an. Dazu zählen beispielsweise Vorlagenbausteine für Chatbots oder Synonym-Welten, um die Suchergebnisse in der Wissensdatenbank weiter zu verbessern.Knowledge Management-Kunden können einen kostenlosen Zugang hier beantragen: unymira.com/kex-registrierung. Die Plattform ist erreichbar unter: https://k-exchange.usu.com/Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie unter http://www.usu.com abrufbar.USU GmbHDie 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert.Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).Weitere Informationen: http://www.usu.com 02.07.2020