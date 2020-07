Die Aktie der Deutschen Post präsentiert sich weiterhin in sehr starker Verfassung. In dieser Woche hat der Kurs des Bonner Logistikriesen ein neues "Corona-Hoch" und notiert bei nun 33,20 Euro nur noch knapp unter dem Niveau vor dem Ausbruch der Pandemie in Europa. Das ist stark! Doch eine andere Sache nervt einige Aktionäre.So erreichen den AKTIONÄR immer wieder Fragen, wann denn die ursprünglich für Mai geplante Hauptversammlung stattfinden wird. Doch noch immer gab der DAX-Konzern nicht bekannt, ...

