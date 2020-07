Hannover (www.anleihencheck.de) - Wie bereits in der Vorwoche wurden auch in den vergangenen fünf Handelstagen vier EUR-Benchmarks aus drei Jurisdiktionen am Markt platziert, so die Analysten der Nord LB.Den Start habe die Rabobank aus den Niederlanden gemacht, die zuletzt vor rund einem Jahr (13. Juni 2019) am Markt aktiv gewesen sei. Der Bond mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. sei zunächst mit einer Guidance von ms +10bp an den Markt gegangen. Das finale Pricing sei dann drei Basispunkte enger bei ms +7bp erfolgt, wodurch sich eine Emissionsrendite von -0,06% ergebe. Mit einer Nachfrage von EUR 1,6 Mrd. und einer daraus resultierenden Bid-to-Cover Ratio von 1,3 habe sich der Deal in die Reihe zuletzt weniger nachgefragter Transaktionen eingefügt. Mit 43% bzw. 36% sei der Großteil des Deals an Investoren aus der DACH-bzw. Benelux-Region gegangen. Weitere 14% des Bondvolumens seien zudem Käufern aus UK/Ireland zugeteilt worden. ...

