Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte waren gestern deutlichen Schwankungen ausgesetzt, so die Analysten der Helaba.So habe sich am deutschen Aktienmarkt gezeigt, dass wohl zu viel Optimismus in den Kursen gesteckt habe und die Marktteilnehmer verstärkt auf eine zweite Corona-Welle in den USA reagiert hätten. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe unter anderem aufgrund des heutigen Emissionsvolumens (11 Mrd.) in Frankreich nachgegeben. Belastend hätten hier aber auch die Einkaufsmanagerindices des Industriesektors in Spanien und Italien gewirkt, welche sich beide in Richtung Wachstumsschwelle erholt hätten. Die jeweiligen Spreads gegenüber Bunds hätten mit einer leichten Einengung reagiert. ...

