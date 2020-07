HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Signify nach einem Gespräch mit der Leiterin für Nachhaltigkeit, Nicola Kimm, von 25 auf 32 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Wie Analyst Trion Reid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist der Beleuchtungsspezialist "Klassenbester" in Sachen Fokussierung auf die Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Die Signify-Aktie biete eine "exzellente Chance" für Investoren, die sich zunehmend für Unternehmen mit Ausrichtung auf ESG interessierten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821392

SIGNIFY-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de