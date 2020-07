HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Neugeschäft des Leasingspezialisten sei im zweiten Quartal erwartungsgemäß gesunken, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei aufgrund aktueller Signale mit Besserung zu rechnen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000A161N30

