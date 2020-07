flatex liefert beeindruckende Geschäftszahlen - Aktie vor neuen Kaufsignalen

Aktionäre von flatex (WKN: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111) haben derzeit allen Grund zur Freude. Die Aktie des Online-Brokers kletterte am Mittwoch auf einen neuen Rekordstand bei 46,95 Euro. Damit hat sich der Aktienkurs seit dem Börsengang im Jahr 2009 mehr als verzehnfacht. Auch wenn die Aktie aktuell eine kleine Verschnaufpause einlegt, sind neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit. Denn geschäftlich läuft es für das Unternehmen rund.

Coronavirus-Profiteur

Im ersten Halbjahr hat die flatex AG von den starken Schwankungen an den Aktienmärkten infolge der Coronavirus-Pandemie profitiert. Laut flatex zog die Zahl der Transaktionen deutlich an. Außerdem stieg die Zahl der Neukunden stärker als erwartet.

Im ersten Halbjahr wurden rund 38 Millionen Transaktionen verzeichnet, was einen beeindruckenden Zugewinn von 152 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete. Dabei wurden in der ersten Jahreshälfte fast 288.000 Neukunden gewonnen. Das bedeutete im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 einen Zuwachs von 238 Prozent.

