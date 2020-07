Die Eisenschwammanlage in Corpus Christi (Texas) hat die voestalpine bisher 1,5 Mrd. Euro gekostet, drei Mal so viel wie geplant (550 Mio. Euro), sagte Finanzchef Robert Ottel laut "OÖN" in der gestrigen Hauptversammlung. Im Vorjahr habe das Werk ein negatives Betriebsergebnis von 58 Mio. Euro geliefert, heuer soll der Verlust 13 Mio. Euro betragen, nächstes Jahr soll ein Gewinn folgen.Die Fluktuation ...

