So schnell kann es an der Börse gehen: Noch vor wenigen Monaten galten Analysten-Kursziele von 50 Euro für die flatex-Aktie als beinahe schon visionär. Mit dem plötzlichen Kundenansturm auf die Discountbroker im Zuge der verrückten Kursrally an den Börsen bekam jedoch auch die flatex-Aktie Flügel und schoss innerhalb von 3,5 Monaten um 110 Prozent in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...