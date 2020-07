HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Varta von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 67 auf 75 Euro angehoben. Analyst Robert-Jan van der Horst wurde zwar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie etwas optimistischer für das Geschäftsjahr des Batterieherstellers und berücksichtigte auch die staatlichen Subventionen für Projekte. Die jüngste Kursrally habe das Potenzial aber bereits bei weitem überschritten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A0TGJ55

