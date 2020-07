Die Besitzer der Nel-Aktie drücken die Daumen, dass ihre Wertpapiere bald wieder an Wert zulegen. Gespeist von den Kursanstiegen der letzten Monate ist die Stimmung nämlich gut, doch nun soll genug der Korrekturpause sein. Anleger wollen wieder Kursgewinne sehen. Doch der Kurs will gerade nicht so, wie sich das die Käufer wünschen. Es könnte durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...