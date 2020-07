München (ots) - Während Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin mit rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr vor großen Herausforderungen steht, bereitet sie als CDU-Vorsitzende einen Wahlkampf vor, den voraussichtlich ein anderer Parteichef führen wird. Den Übergang moderieren, nicht die Partei prägen: Als Parteichefin auf Abruf soll sie bis zur Entscheidung über ihre Nachfolge im Dezember die Partei durch dieses Krisenjahr führen.Welche Strategie verfolgt sie zur Bekämpfung rechter Strukturen in der Bundeswehr? Und wie sieht sie die Zukunft ihrer Partei? Zu diesen und weiteren Themen befragt Tina Hassel, Studioleiterin des ARD-Hauptstadtstudios, die CDU-Vorsitzende am Sonntag, 5. Juli 2020, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Kirsten GirschickIm Online-Format "Frag selbst!" um 15:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Annegret Kramp-Karrenbauer im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht ausBerlin", sonntags, 18:05 Uhr im Ersten:12. Juli 2020: Christian Lindner (FDP)19. Juli 2020: Jörg Meuthen (AfD)26. Juli 2020: Bernd Riexinger (DIE LINKE)2. August 2020: Markus Söder (CSU)9. August 2020: Saskia Esken (SPD)16. August 2020: Robert Habeck (BÜNDNIS 90/Die Grünen) Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4640842