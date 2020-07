Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) hat am 29.06. vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie öffentliche Fördermittel in Höhe von insgesamt 300 Mio. EUR für zwei Projekte der europäischen Initiative zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung endgültig zugesagt bekommen. Der Aktienkurs entwickelt sich ebenfalls äußerst positiv - seit dem Corona-Tief bei 54,10 EUR am 12.03.2020 (XETRA-Schluss) eine annähernde Verdopplung - und die Chartsignale stehen jetzt erst recht auf grün. Perfekte aller Welten? Ein Produkt/Produktgruppe, die "die Welt" braucht - für die Energiewende, für den Klimaschutz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...