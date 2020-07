Auch in der Software-Welt kommt es zum großen Teil auf die Köpfe an der Spitze an. Sowohl bei SAP als auch bei Software AG gab es in der jüngeren Vergangenheit Veränderung auf der jeweiligen Kommandobrücke. Welche Chancen bietet sich nun mit diesen beiden Aktien? Schauen Sie hierzu in ein Gespräch (auszugsweise aus der ansonsten längeren Gesamtsendung im kostenpflichtigen BerneckerTV Programm) mit Hans A. Bernecker, Sendung vom 01.07.2020.



