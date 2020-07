Märkte um 12: US-Wirtschaft vor dem Turnaround? - Wirecard vor dem DAX-Rauswurf?

Der DAX legt die jüngste Aufholbewegung fort und liegt am Donnerstagmittag mit zeitweise über zwei Prozent in der Gewinnzone. Obwohl die Coronavirus-Infektionszahlen in den USA im Rekordtempo zulegen, rechnen viele Anleger wegen der Lockerungen bei den Coronavirus-Beschränkungen damit, dass sich die wirtschaftliche Lage in den USA im abgeschlossenen Juni verbessert hat. Die Arbeitslosenquote könnte Experten zufolge von 13,3 Prozent im Mai auf etwa 12,5 Prozent für den Monat Juni absinken.

Der DAX arbeitet sich mit dem Kursgewinn vom Donnerstagmittag immer näher an die 13.000er-Marke heran. Ein Ausbruch nach oben würde ein starkes Kaufsignal bedeuten. Im Anschluss rückt dann wieder das Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten ins Visier. Neue Rekordstände sind also in den kommenden Monaten möglich.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +2,1% 12.512 MDAX +1,9% 26.570 TecDAX +0,4% 2.973 SDAX +0,9% 11.658 Euro Stoxx 50 +1,9% 3.289

