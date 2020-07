BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD will auch auf dem lukrativen europäischen PKW-Markt Fuß fassen und Elektroautos auf den Markt bringen. Der Startschuss hierfür ist nun in Norwegen gefallen. BYD und sein Vertriebspartner in Norwegen, RSA, präsentierten gestern auf einer speziellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...