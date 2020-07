NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 42,31 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus den USA stieg um 24 Cent auf 40,06 Dollar.



Seit Beginn der Woche geht es mit den Ölpreisen tendenziell nach oben. Für Auftrieb sorgte unter anderem ein kräftiger Rückgang der Ölreserven in den USA. Am Mittwoch hatte die US-Regierung ein Schrumpfen der Lagerbestände in der vergangenen Woche um 7,2 Millionen Barrel gemeldet, nachdem die Reserven zuvor ein Rekordhoch erreicht hatten.



Außerdem verwiesen Marktbeobachter auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Vor allem sorgten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA für mehr Risikofreude bei den Anlegern, wovon auch die Ölpreise profitierten. Am Nachmittag stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht weitere wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Ölmarkt für Impulse sorgen könnten./jkr/bgf/jha/

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de