Die ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413) ist am Ziel - ein neuer Stern am Immobilienhimmel entsteht - neben Adler Real Estate wurde auch die Option auf die Mehrheit an Consus gezogen - und jetzt holt man sich dazu das nötige "Kleingeld" Und hier bietet ADO eine ganz klassische Bezugsrechtskapitalerhöhung an - nicht wie derzeit in Mode eine Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts, dafür aber nah am Börsenkurs, sondern man kann als Aktionär für 12 alte Aktien 5 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 14,60 EUR. Und man kann die Bezugsrechte nahc Zuteilung an der Börse handeln - faire ...

Den vollständigen Artikel lesen ...