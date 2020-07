Das Jahreshoch am 2. Jänner lag bei 6.208,00 Punkten, das Jahrestief am 18. März - nach dem Corona-Shutdown - bei 3.135,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung aller heimischen, an der Wiener Börse notierten Unternehmen lag per 30. Juni 2020 bei 90,04 Mrd. Euro, teilte die Wiener Börse heute mit. Zufrieden zeigt sich der Handelsplatz mit der Entwicklung der Umsätze - mit 39,18 Mrd. lagen sie mehr als ...

