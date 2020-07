Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagmittag sehr fest präsentiert. Der heimische Leitindex gewann in einer starken europäischen Börsenlandschaft 1,70 Prozent auf 2.292,42 Punkte.Für gute Laune der Anleger sorgten zuletzt positive Konjunkturnachrichten und drängten damit die weiterhin sehr hohen Zahlen an Neuinfektionen mit Covid-19 in einigen Ländern in den Hintergrund. In der Eurozone bleibt der ...

