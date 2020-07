Vor der geplanten Erhöhung der Kaufprämien bringt sich auch Opel in Stellung: Die Rüsselsheimer geben an, dass alle Versionen des Opel Corsa-e und des Opel Grandland X als Plug-in-Hybrid "kurzfristig lieferbar" seien. Wird die Erhöhung beschlossen, ist der Corsa-e für weniger als 20.000 Euro erhältlich. Konkret sind es ab 19.667 Euro, wie Opel in der Mitteilung angibt. Darin haben die Rüsselsheimer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...