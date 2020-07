Facebook hat erneut Daten mit Drittanbietern geteilt, über die diese nicht hätten verfügen dürfen. Das erklärt das Unternehmen jetzt in einem Blogbeitrag. Der Datenschutz bleibt ein heikles Thema für Facebook. Auch wenn das Netzwerk erklärt, in den letzten Monaten einige Verbesserungen vorgenommen zu haben und darauf zu achten, dass auch die Partner sämtliche Standards einhalten, berichtet das Unternehmen jetzt in einem Blogbeitrag über Verstöße, die mit selten genutzten, teilweise vollständig inaktiven Apps und deren Rechten zu tun haben. Dass ...

