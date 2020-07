Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie beschlossenDGAP-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie beschlossen02.07.2020 / 13:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilung Nr. 16/2020Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie beschlossen- Ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten- Vorstand und Aufsichtsrat entlastet- Dagmar Bottenbruch neues Mitglied des AufsichtsratsHaselünne/Lingen, 2. Juli 2020 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.Mit großer Mehrheit stimmten die Aktionäre dem Dividendenvorschlag zu, der eine Ausschüttung von 0,28 Euro je Aktie vorsieht. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Rendite von rund 4,4 %. Insgesamt werden damit etwa 2,6 Mio. Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. Außerdem entlasteten die Aktionäre in der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat.Mit dem Ablauf der Hauptversammlung endete das Aufsichtsratsmandat von Daniël M. G. van Vlaardingen. Auf den damit vakanten Sitz im Aufsichtsrat wählten die Aktionäre Dagmar Bottenbruch als Vertreterin der Anteilseigner neu in das Gremium. Bottenbruch ist Geschäftsführerin von DC&F Capital Partners, einer Venture Capital Investment Plattform, sowie selbständige Unternehmensberaterin und Angel Investor. Im Rahmen Ihres beruflichen Werdegangs war sie zuvor unter anderem in leitenden Funktionen als Aktienanalystin, in den Bereichen Investor Relations und Geschäftsentwicklung sowie Investment Banking tätig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Uwe Bergheim, dankte Daniël M. G. van Vlaardingen für sein Engagement: "Wir haben im Aufsichtsrat stets konstruktiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dafür meinen herzlichen Dank verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft. Ich möchte Dagmar Bottenbruch herzlich zur Wahl in den Aufsichtsrat gratulieren und ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit."Ursprünglich war die ordentliche Hauptversammlung für den 13. Mai 2020 terminiert, wurde jedoch Ende März vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Zusammen mit der Entscheidung für den heutigen Termin wurde Mitte Mai bekanntgegeben, dass die Hauptversammlung mit Blick auf den Gesundheitsschutz von Aktionären, Mitarbeitern sowie Dienstleistern und Gästen virtuell - ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten sowie der Gäste - durchgeführt wird. "Auch wenn heute alles technisch reibungslos funktioniert hat, liegt uns der persönliche Austausch mit unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr am Herzen. Wir hoffen daher, dass dies eine einmalige Ausnahme war und wir im kommenden Jahr wieder wie gewohnt zur Präsenz-Hauptversammlung zurückkehren können", sind sich die beiden Vorstände der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Oliver Schwegmann und Ralf Brühöfner, einig.Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-550 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602, , WKN: 520160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1084841Ende der Mitteilung DGAP News-Service1084841 02.07.2020