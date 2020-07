Neuer Monat, neues Glück: Nachdem sich der DAX die letzten Wochen kaum aus der Spanne von 12.000 bis 12.500 Punkten bewegt hatte, wagte der deutsche Leitindex heute einen Ausbruch nach oben. In der Spitze legte der DAX um 2,2% auf 12.529 Punkte zu. Neuen Schwung könnten die Daten zum US-Arbeitsmarkt am Nachmittag liefern. Am Markt wird erwartet, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiterhin rückläufig sind. Allianz kündigt Wirecard - Amazon auf Allzeithoch Mit einem Volumen von knapp fünf ...

