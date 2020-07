FRANKFURT (Dow Jones)--Die künftig nicht mehr zum Thyssenkrupp-Konzern gehörende Aufzugssparte wird ihren Hauptsitz ab Anfang 2021 am Düsseldorfer Flughafen haben. Thyssenkrupp Elevator werde in das so genannten Wings-Gebäude ziehen, das einem geschlossenen Immobilienfonds von Commerz Real gehört, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Konsortium aus den Finanzinvestoren Advent, Cinven und der RAG-Stiftung übernimmt die lukrative Sparte zum 31. Juli für 17,2 Milliarden Euro. Der Mutterkonzern braucht das Geld dringend zur Entschuldung und zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen. Die neuen Eigentümer dürfen den Markennamen Thyssenkrupp noch für eine Übergangsphase verwenden.

July 02, 2020 07:52 ET (11:52 GMT)

