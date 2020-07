FRANKFURT (Dow Jones)--Coronakrise, Rezession und Geldschwemme treiben Anleger ins Gold. Dies ist auch bei der Deutschen Börse spürbar, die über das Gemeinschaftsunternehmen Deutsche Börse Commodities am Goldhandel teilnimmt. Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold ist zum 30. Juni auf einen neuen Rekord von 221,7 Tonnen angestiegen. Das ist ein Plus von 18,5 Tonnen seit Jahresbeginn. Zum Jahreswechsel waren noch 203,2 Tonnen Gold im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere eingelagert. Bei Xetra-Gold handelt es sich um ein Wertpapier mit physisch hinterlegtem Gold.

Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich auf 11,3 Milliarden Euro - ebenfalls ein neuer Höchststand.

"Im ersten Halbjahr hat sich Gold recht ähnlich entwickelt wie die Aktienmärkte. Im März ist der Goldpreis von rund 50 Euro je Gramm auf 42 Euro gesunken, im Mai haben wir dann neue Höchststände bei 52 Euro gesehen", so Geschäftsführer Steffen Orben von Deutsche Börse Commodities - der Emittentin von Xetra-Gold. "Grund dafür ist vor allem die hohe Unsicherheit an den Märkten, die unserer Ansicht nach erst einmal bestehen bleibt. Deshalb rechnen wir weiterhin mit regem Interesse an Gold. (...)".

Xetra-Gold-Anleger haben Anspruch auf die Auslieferung des verbrieften physischen Goldes. Seit der Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 haben Anleger davon 1.220 Mal Gebrauch gemacht. Dabei wurden insgesamt 5,9 Tonnen Gold ausgeliefert.

July 02, 2020

