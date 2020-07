WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie setzt dem US-Arbeitsmarkt weiter zu. In der vergangenen Woche stellten 1,43 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,35 Millionen erwartet.



Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft empfindlich getroffen. Mehr als 45 Millionen Menschen verloren seit Mitte März mindestens zeitweise ihren Job - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Allerdings umfasst diese Bruttogröße keine Personen, die die Hilfe nicht mehr beantragen./jkr/bgf/jha/

