Wer denkt schon noch an die Wirecard-Insolvenz, an verschwundene 1,9 Milliarden Euro, an frisierte Bücher, an Betrug, an dunkle Machenschaften? Ein Blick auf das bilanziell höchst saubere Unternehmen Tesla (war da ein Schuss Ironie dabei?), und die Laune ist gleich wieder auf 100 Prozent! Die Aktie weiß gar nicht mehr wo sie noch Halt machen soll. Vorgestern ein neues Allzeithoch, gestern erneut, und heute schon wieder.

Tesla mit Auslieferungen deutlich besser als erwartet

Heute hat das Hoch sogar einen echten Grund. Vorhin hat Tesla seine Auslieferungszahlen für das 2. Quartal veröffentlicht. Mit 90.650 ausgelieferten E-Autos binnen 90 Tagen hat man die Konsens-Erwartungen von 72.000 Stück mehr als deutlich übertroffen. Andere Schätzungen kamen auf 83.000, aber sogar diese Zahl wurde deutlich übertroffen. Die abschließenden Zahlen, die es im Quartalsbericht geben wird, sollen nur um bis zu 0,5 Prozent abweichen, ...

