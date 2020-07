=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juni 08:00 DE/Destatis, Einschätzung der Wirtschaftslage in der EU (Juni) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Rede von Bundeskanzlerin Merkel zu den Zielen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 46,1 zuvor: 28,9 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 31,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,8 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 32,6 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Mai 10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, Online-HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 30,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,5 1. Veröff.: 47,5 zuvor: 31,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 29,0 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Halbjahres-PK (per Video-Call) und Veröffentlichung Pkw-Neuzulassungen Juni 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Ministerpräsidenten der Kohle-Länder, PK zu Kohleausstieg und zur Strukturstärkung in den betroffenen Bundesländern, Berlin *** - DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - EU/Ratingüberprüfung für die Schweiz (Fitch) - Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

