Nachdem die Aktie von BioNTech am Mittwoch nach dem deutlichen Kursanstieg infolge von positiven Impfstoff-Studiendaten bis zum Handelsende wieder alle Gewinne abgeben musste, startet sie am heutigen Donnerstag bereits wieder durch. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier 6,7 Prozent auf 60,99 Euro. BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Mittwoch einen ersten Testerfolg für ihren Covid-19-Impfstoffkandidaten gemeldet.Die beiden Unternehmen haben erste positive Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...