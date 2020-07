(shareribs.com) New York 02.07.2020 - Die Aktie von Tesla hat in den vergangenen Tagen weiter zugelegt. In der nächsten Woche werden die Verkaufszahlen für das zweite Quartal erwartet. Bei Wedbush wurde nun das Kursziel deutlich angehoben. Teslas Bewertung ist bereits sehr hoch. Das Unternehmen wurde gestern zum wertvollsten Autobauer der Welt, die Aktie kletterte auf ein Allzeithoch von 1.133,67 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...