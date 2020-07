DT. TELEKOM ist entweder wirklich das Doppelte wert oder 30 % weniger. Es ist die Kon-sequenz der jüngsten Transaktion rund um T-MOBILE US. Der Rückzug des japanischen Tech-Investors Soft¬bank wurde soeben glatt abgewickelt. DT. TELEKOM hält noch 43 % an T-MOBILE US plus eine Option auf restliche 8 % per Juni 2024. Der aktuelle Wert der 43 % liegt bei etwa 51 Mrd. € von insgesamt 133 Mrd. $. Die TELEKOM selbst bringt es auf einen Marktwert von 71 Mrd. €. Durchgerechnet: TELEKOM als Gruppe verfügt über einen zahlenden Telefonkundenkreis von rund 150 Mio. beiderseits des Atlantiks. Das Geschäft ist hoch rentabel und wird mit 5G noch rentabler. Was lässt sich aus diesem Kundenkreis an zusätzlichen Geschäften in Sachen Kommunikation/Dienstleistungen machen? Gemessen an den USA-üblichen Bewertungen eines Telefonkunden errechnet sich ein TELEKOM-Wert in der Spanne zwischen 110 bis 120 Milliarden €. Die Differenz beträgt also 40 bis 45 Mrd. € zugunsten der TELEKOM. Wie lässt sich dieser Wert heben? Das ist die aktuelle Frage bzgl. der Möglichkeiten, über die DT. TELEKOM verfügt. Die Entscheidung liegt beim Vorstand nebst Aufsichtsrat plus Bund als Großaktionär.



Das TELEKOM-Geschäft ist solide und rentabel, aber ohne jede unternehmerische Fantasie. Sollte es den Bonnern dämmern, was aus der genannten Kundenzahl zu machen ist, wäre TELE¬KOM eines der interessantesten Investments mit Langzeitwirkung und sogar sehr anspruchsvoller Dividendenrendite, rund gerechnet 4 %. Alternativ ist es ein Nicht-Investment.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, zusammen mit seinem Redaktionsteam die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 27! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 27:



Themen u.a.:++ Die Aufholjagd hat begonnen ++ DAX: Hoch interessante Ausgangslage++ TELEKOM: Wie hoch ist das Kurspotenzial? ++ COVESTRO: Wohin geht die Reise? ++ AIRBUS zeigt relative Stärke ++ GK SOFTWARE will höhere Margen++ ZUR ROSE setzt auf Zukäufe++ FACEBOOK mit Klumpenrisiko ++ Chinesische Spezialität: SINOPHARM GROUP



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

DEUTSCHE TELEKOM-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de