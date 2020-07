Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint vor einen guten Handelstag zu stehen. Der Nasdaq knüpft weiter an seine imposante Rekordjagd an. Und auch der Dow Jones ist vorbörslich deutlich mehr als 200 Punkte im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um S&P 500, Tesla, Nio, Facebook, Clorox, Etsy und Beyond Meat. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.