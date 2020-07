Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta021/02.07.2020/15:40) - Die Signature AG gibt hiermit die heute erfolgte Einladung zu einer außerordentliche Hauptversammung bekannt, die auf Verlangen von zwei Aktionären der Gesellschaft einberufen wurde. Die Hauptversammlung wurde bereits form- und fristgerecht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Darüber hinaus ist die Tagesordnung - zusammen mit weiteren Informationen - über die Webseite der Gesellschaft unter https://www.signature-ag.de abrufbar. Der Vorstand der Signature AG hat sich auf Grund der COVID-19 Pandemie dazu entschlossen, die außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Versammlung abzuhalten. Die Abwicklung wird durch die Better Orange IR & HV AG, einem professionellen Anbieter von Hauptversammlungen, organisiert.



Die beiden Aktionäre zusammen hielten gemäß § 122 I Aktiengesetz 90 Tage vor ihrem Einberufungsverlangen 8,6 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der kumulierte Bestand wurde in der Zwischenzeit weiter ausgebaut.



Ziel des Einberufungsverlangens ist die Neubesetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Der Vorstand der Signature AG schließt sich diesem Verlangen an.



Folgende Beschlüsse wurden auf die Tagesordnung gesetzt:



I. Tagesordnung



1) Beschlussfassung über die Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrates Die Aktionäre schlagen vor, die Mitglieder des derzeitigen Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende dieser außerordentlichen Hauptversammlung abzuberufen.



2) Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat der Signature AG setzt sich nach § 9 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen.



Die Aktionäre schlagen vor, die nachfolgend genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen:



a) Herrn Stefan Schötz, Fuchstal, Unternehmensberater b) Herrn Thomas Nitzbon, Hamburg, Unternehmensberater c) Herrn Mathias Schnürle, Bad Wildbad, Unternehmensberater



Die Wahl erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 beschließt.



Es ist beabsichtigt, die außerordentliche Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.



Die außerordentliche Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.



Alle drei Kandidaten sind im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex unabhängig. Sie werden bei der Stabilisierung und Ausbau des Geschäftsmodells unterstützen und haben keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsratsgremien. Nachfolgend eine Übersicht über die Kandidaten:



Stefan Schötz, Unternehmensberater, Fuchstal, ist bereits Mitglied des bestehenden Aufsichtsrats. Er bietet der Signature AG eine langjährige internationale Erfahrung aus der Industrie mit internationalen Kontakten.



Thomas Nitzbon, Unternehmensberater, Hamburg, besitzt 30 Jahre Kapitalmarkt- und 20 Jahre Führungserfahrung. Er bietet ein umfangreiches persönliches Netzwerk im Umfeld der Finanzmärkte.



Mathias Schnürle, Unternehmensberater, Bad Wildbad, bietet seinen Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Seit Jahrzehnten hat er Kenntnisse der Kapitalmärkte und Kapitalmarktteilnehmer.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG: "Ich begrüße das Einberufungsverlangen der beiden Aktionäre. Einer hiervon, Herr Mathias Schnürle, möchte der Gesellschaft als zukünftiges Mitglied des Aufsichtsrats beratend und kontrollierend zur Seite stehen. Thomas Nitzbon hat der Unternehmensgruppe jüngst ein Darlehen zur Verfügung gestellt. Dadurch ist die Signature AG Unternehmensgruppe in der Lage, eine überaus vielversprechende Beteiligung einzugehen. Vor dem Hintergrund, dass wir aktuell in einer weiteren, wichtigen Verhandlung mit einem Wachtumsunternehmen stehen, bei dem wir einerseits investieren könnten und andererseits die Strukturierung und zukünftige Kapitalisierung maßgeblich betreuen möchten, ist die vorgesehene Neubesetzung des Aufsichtsrats mehr als hilfreich."



Über die Signature AG: Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



