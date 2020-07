Bereits zum zweiten Mal konnte sich die Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA aus Neu-Ulm bei einem bundeweiten SEO-Contest einen Platz unter den besten fünf sichern. âEURzUnser Ziel war es, in den Top 20 zu landen, das haben wir mit Platz 4 deutlich übertroffen', erklärt Gründer und Inhaber Daniel Neubauer. âEURzNachdem wir im Oktober 2019 bei einem ähnlichen Wettbewerb einen klaren dritten Platz erreicht haben, trennen uns dieses Mal gerade einmal 0,1 Punkte von einem Platz auf dem Treppchen.' Die Konkurrenz bei Branchen-Wettbewerben wie diesem ist groß. So nahmen an dem SEO-Contest 2020, der von der Vergleichsseite seo-vergleich.de veranstaltet wurde, mehr als 50 deutsche Agenturen und Dienstleister teil. Vom 22. Mai bis zum 22. Juni hatten die Teilnehmer Zeit, ihre Seiten zum fiktiven Keyword âEURzSandstrandSEO' so zu optimieren, dass sie von Suchmaschinen wie Google nicht nur gefunden wurden, sondern auch ein Ranking auf den ersten Plätzen erhielten. âEURzNatürlich wäre ein erneuter Platz unter den ersten Drei das absolute Highlight gewesen, aber wenn wir uns ansehen, gegen wen wir angetreten sind, sind wir mit dem Ergebnis mehr als zufrieden', so Neubauer. âEURzWas nutzt die schönste Webseite, wenn sie nicht gefunden wird?', fragt Daniel Neubauer neue Kunden zuerst. Auf Basis von Daten und Fakten, die eine zu Beginn der Zusammenarbeit durchgeführte Analyse ergibt, optimieren er und sein Team den Auftritt im Netz und erhöhen so die Sichtbarkeit. Dabei ist mitunter Kreativität gefragt, denn kein Projekt gleicht dem anderen und Keywords sind nicht beliebig austauschbar. âEURzViele unserer Kunden geben viel Geld für eine neue Homepage aus und sind dann natürlich enttäuscht, wenn sie von potenziellen Kunden nicht gefunden werden', weiß Neubauer. Teil der Datenanalyse ist daher auch der Wettbewerbsvergleich sowie die permanente Fragestellung: Was will Google sehen? Geholfen werden kann jedem, der eine Webseite oder einen eCommerce Shop hat. Das Team um Neubauer legt jedoch Wert darauf, dass Kunden zum einen den Mehrwert von einer Suchmaschinenoptimierung erkennen und zum anderen Vertrauen sowie Geduld mitbringen. Denn je nach Keyword kann dieser Prozess zwischen 6 und 12 Monaten dauern, bei hart umkämpften Begriffen auch länger. Weiterbildung in Wettbewerbsform âEURzWir wollen und müssen uns konstant weiterbilden und sind daher mit Kollegen aus der ganzen Welt in ständigem Austausch, besuchen Fachkonferenzen im In-und Ausland und durchforsten aktuelle Kurse nach weiteren Ideen und kreativen Ansätzen', so Neubauer. Die Teilnahme an SEO-Wettbewerben zählt für ihn ebenfalls zum Gesamtpaket möglicher Weiterbildungsmaßnahmen, da in realer Umgebung das eigene Wissen praktisch angewandt und validiert werden kann. Die hervorragenden Platzierungen zeigen, dass sich die Agentur aus Neu-Ulm mit den besten der Branche messen kann. Die Suche nach den Besten SEO Agenturen mit jahrelanger Expertise treten gegeneinander an, um das beste Ranking in den Suchmaschinen zu erhalten: Bei einem sogenannten SEO-Contest handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer versuchen, mithilfe eines fiktiven Worts schnell im Internet gefunden zu werden. Um keine realen Suchergebnisse zu verfälschen, werden frei erfundene Wörter vorgegeben. Sieger ist, wer zu einem fest definierten Stichtag am besten platziert ist oder die meisten Punkte erzielt hat. Für Agenturen bieten Wettbewerbe wie diese die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln oder zu testen. Aber auch die Suchmaschinen profitieren davon: Sie stellen dadurch unter Umständen eventuelle Schwachstellen im Such- und Bewertungsverfahren fest. Im Vergleich zu anderen SEO-Contests sind beim diesjährigen Wettbewerb nicht nur die Rankings am letzten Wettbewerbstag zur Ermittlung der Sieger herangezogen worden. Die Verantwortlichen haben stattdessen drei unterschiedliche Stichtage gesetzt, um Rankingschwankungen entgegenzuwirken. An jedem dieser Stichtage wurden je nach Rankingposition 1 bis 10 Punkte verteilt, die zum Schluss gewichtet und addiert über die Gewinner entschieden haben. Weitere Informationen: RED RAM MEDIA KG Daniel Neubauer Max-Eyth-Straße 41/1 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 731 85074360 kontakt@redrammedia.com www.redrammedia.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Désirée Müller Magirusstr. 33 89077 Ulm dmt@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über RED RAM MEDIA Die international agierende SEO und Online Marketing Agentur RED RAM MEDIA hat sich auf internetbasierte Dienstleistungen wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEM), Webdesign und WordPress in den Sprachen deutsch und englisch spezialisiert. 2010 von Daniel Neubauer gegründet, beschäftigt die Agentur heute mehrere freie Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen unter anderem der Schalungs- und Gerüst-Anbieter PERI GmbH, die BIBUS GmbH aus dem Bereich Pneumatik, Mechatronik und Umwelttechnik oder die TRONEX GmbH, der regional bekannte Betrieb zur Beseitigung von Wasser- oder Schimmelschäden. Dies ist eine Presseinformation der RED RAM MEDIA KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

