Pullach (ots) - Neue Term Loan B Tranche hat eine unveränderte Laufzeit von 6 Jahren und eine deutlich niedrigere Zinsmarge von derzeit 3,5 Prozent p.a.Die IFCO Gruppe (https://www.ifco.com/de/), der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (Reusable Plastic Containers, RPCs) für frische Lebensmittel, hat das im Frühjahr 2019 aufgenommene Nachrangdarlehen vorzeitig durch eine neue Term Loan B Tranche mit einem Volumen von 200 Millionen Euro refinanziert. Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf eine sehr hohe Nachfrage und war mehrfach überzeichnet.Die neue Tranche hat unverändert eine Laufzeit bis 2026 und ist mit einer Zinsmarge von derzeit 3,5 Prozent p.a. ausgestattet. Damit reduziert sich der Zinsaufwand im Vergleich zum vorherigen Nachrangdarlehen erheblich.Mit dem neuen Darlehen gelingt es IFCO, den Finanzierungsrahmen für das weitere geplante Wachstum auszubauen und zugleich seinen Zinsaufwand weiter zu senken. Der global operierende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern für den Transport frischer Lebensmittel hat bereits in den vergangenen Jahren stark expandiert.Die vollständige Meldung finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/768p9q15c4241u3/AACDXaJ9zaJGvKndVgJgDsBHa?dl=0).Über IFCO:IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über einen Pool von mehr als 300 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Plastic Containers - RPCs), die jährlich für über 1,7 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn sie bewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren den Warenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.ifco.com/de/.Kontakt:IFCO:Daniela CarboneVP - Global MarketingTel.: +49 (0)89 74491-323Daniela.Carbone@ifco.comwww.ifco.comOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130931/4641366