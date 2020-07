Wien (www.fondscheck.de) - Candriam hat seine Themenfondspalette ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Der Candriam SRI Equity Circular Economy Fund (ISIN LU2109440870) investiere weltweit in Unternehmen, die neue Technologien und Lösungen für den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft anbieten würden. Darunter würden etwa die Bereiche Abfallmanagement, erneuerbare Ressourcen, Verlängerung der Produktlebensdauer und Ressourcenoptimierung, oder auch jene Firmen fallen, die ihre Geschäftsabläufe und ihre Wertschöpfungskette aktiv ändern würden, um sich verstärkt an das Kreislaufprinzip zu halten. ...

